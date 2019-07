Attention aux faux profils "Mairie du Port" sur Facebook

La Mairie du Port met en garde la population réunionnaise contre un faux profil Facebook "Mairie du Port" invitant les internautes à se faire connaitre pour bénéficier d’une aide financière auprès d’un organisme bancaire.



La Ville dénonce et condamne fermement cet acte malveillant et demande à la population de n’accorder aucune crédibilité à ce faux profil.



Elle invite les personnes qui sont contactées par ce(s) usurpateur(s) à faire preuve de vigilance et à les dénoncer en ligne sur Facebook.



Enfin la Ville rappelle qu’elle dispose d’un compte officiel : "Ville du Port".