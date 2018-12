Attention aux chutes du haut des arbres et des toits !

Chaque année à La Réunion, environ 250 personnes sont reçues aux urgences suite à une chute du haut d’un toit ou d’un arbre, selon une enquête permanente réalisée par la Cire Océan Indien (Santé publique France) sur les accidents de la vie courante, à laquelle participe le Centre Hospitalier Gabriel Martin.



Ainsi, à l’approche de l’été, marqué par la saison des mangues/letchis et la saison des pluies, l’ARS Océan Indien souhaite rappeler à la population les consignes de sécurité pour éviter les chutes du haut des arbres et des toits.



Principaux résultats de l’enquête :



Chutes du haut d’un arbre

– Chaque année, environ 170 personnes passent aux urgences, dont une personne sur 3 est hospitalisée. 79% d’entre elles sont des hommes. Les accidents concernant des adultes surviennent surtout pendant la période de récolte des fruits, de novembre à février.



Chutes du haut d’un toit

– Environ 80 personnes par an sont reçues aux urgences et 32 % d’entre elles sont hospitalisées. Il s’agit essentiellement d’hommes (90%) de plus de 15 ans (80 %). Ces chutes sont souvent liées à une activité de bricolage ou de loisirs.



Quelques gestes de sécurité suffisent pour éviter ces chutes :



Chutes du haut des arbres

– Privilégier l’utilisation d’un attrape-fruit et éviter de grimper aux arbres.

– Vérifier si l’arbre et le sol sont secs pour éviter les risques de glissades et de déséquilibre.

– Faire attention aux nids de guêpes dans les arbres.

– Porter une tenue adaptée et des chaussures fermées.

– Immobiliser l’escabeau ou l’échelle avec l’aide d’une tierce personne pour assurer sa stabilité et son maintien au sol.



Chutes du haut d’un toit :

– Ne pas monter sur le toit en cas de pluie récente pour éviter tout risque de glissade.

– Porter une tenue adaptée et des chaussures fermées.

– Immobiliser l’escabeau ou l’échelle avec l’aide d’une tierce personne pour assurer sa stabilité et son

maintien au sol.

– Utiliser un matériel de sécurité, de type harnais et cordes, arrimé à un point fixe.



Dans tous les cas, il faut prévenir une tierce personne de son intention de monter dans un arbre ou sur un toit.