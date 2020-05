A la Une .. Attention aux amendes si vous vous rendez au Bassin de Manapany et à la Rivière Langevin La ville Saint-Joseph restreint très fortement les activités sur les sites très prisés de son territoire que sont le bassin de Manapany et la rivière Langevin. Par LG - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 17:31 | Lu 1229 fois

La Ville de Saint-Joseph informe que, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur (COVID-19) et par arrêté municipal, les pratiques de pique-nique et de loisirs sur la Rivière Langevin et le Bassin de Manapany sont réglementés.



Sur le Bassin de Manapany et alentours, le pique-nique, la pratique des jeux et des sports collectifs ainsi que les pauses (en position assise ou allongée), sont interdits.



Sur les berges de la Rivière Langevin, le pique-nique, le camping ainsi que la pratique des jeux et sports collectifs sont interdits.



Tout contrevenant aux présents arrêtés est passible d'une amende.





