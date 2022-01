Attention arnaque : Des travailleurs tentent de vous vendre des prestations de force

Plusieurs personnes ont été victimes d'intimidation de la part d'individus tentant de vendre des prestations de nettoyage de sol à base de chlore. Le principe est simple : trois ou quatre hommes barbus, tatoués et de forte corpulence s'immiscent chez les gens et proposent de nettoyer voire de rénover les cours de particuliers. Leur affaire est plutôt bien huilée. Ils proposent une prestation totale à 400€ ou 25€ le m2. Pour ce faire, et sans demander d'autorisation au propriétaire, ils forcent l'entrée et testent leur produit sur un bout de cour.



Particulièrement imposants et quelque peu persuasifs compte tenu de leur gabarit, vous n'avez quasiment pas le choix : accepter la prestation ou les dédommager d'une centaine d'euros pour la quantité de produit test qu'il vous ont imposé. Ils ont sévi du côté de Saint-Denis et, dans le même temps, du côté de la Bretagne. Ils se déplacent en fourgonnette (avec deux échelles sur le toit) et en Clio. Deux équipes tourneraient sur le chef lieu. Mis en échec par des propriétaires, ils ont rebroussé chemin en prenant soin de masquer leur plaque d'immatriculation.



La plus grande vigilance est donc de rigueur.