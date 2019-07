Attention : Vague de nouvelles arnaques sur le net

Et pour finir cette liste qui est loin d'être exhaustive, ils ont également fait croire à quelques naïfs qu'ils avaient la possibilité de gagner l'un des 20 Thermomix "offerts" dans le cadre d'une loterie.



Quelques conseils : sachez d'abord que Facebook interdit ce genre de loteries. Donc, quand vous voyez une annonce proposant de vous permettre de gagner des iPhone ou des Samsung, ou tout autre produit du même genre, il s'agit toujours d'une arnaque.



Le temps que les pages, qui sont crées à chaque fois pour l'occasion, soient signalées à Facebook et que cette dernière réagisse, plusieurs milliers de personnes ont eu le temps de se faire arnaquer.



Je me demande d'ailleurs si la responsabilité de Facebook ne peut pas être engagée par ceux qui ont été victimes. Mais les escrocs tablent sur le fait que personne n'irait faire un procès à la multinationale, avec tous les frais et les ennuis que cela engendre, pour récupérer seulement quelques euros...



Sinon, comme je l'ai déjà dit, prenez la peine d'aller vérifier sur la page officielle du média qui est censé publier l'annonce si cette dernière y figure réellement. Vous serez vite édifiés



Enfin, dernier indice : ces annonces sont généralement truffées de fautes d'orthographe. Un signe qui à lui seul devrait suffire à vous inciter à vous méfier !