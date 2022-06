A la Une . Attentats du 13 novembre : La perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert il y a 9 mois à Paris. Les réquisitions contre les 20 accusés dont celle contre le seul survivant des commandos de Paris et Saint-Denis, Salah Abdeslam, se sont déroulées sur trois jours.





"On ne peut que constater que malgré ses paroles, malgré ses larmes, Salah Abdeslam est resté jusqu'au bout fidèle à son idéologie, incapable d'exprimer le moindre regret", a souligné l'avocate générale Camille Hennetier. La perpétuité incompressible a été requise contre l’unique survivant des commandos de Paris et Saint-Denis, selon la presse nationale.



Durant trois jours, les trois magistrats de parquet national antiterroriste sont revenus sur le degré d’implication des 20 accusés. Le 13 novembre 2015, 130 victimes ont été tuées par 9 kamikazes à Paris et à Saint-Denis.



"Par conviction, complaisance, lâcheté ou appât du gain, ils ont nourri la bête, ils ont logé la bête, ils ont transporté la bête, ils ont protégé la clandestinité de la bête, ils ont contribué à armer la bête", a fustigé Nicolas Braconnay.



La prison à perpétuité assortie d’une période de sureté de 22 ans a été demandée à l’encontre de Mohamed Abrini. L’homme connu sous le nom d’ "homme au chapeau" était finalement rentré en Belgique quelques heures avant les faits.



Accusé d'être l’un des logisticiens de la cellule terroriste, Mohamed Bakkali risque la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans.



