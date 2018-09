Attentats du 13 novembre : L'implication des frères Clain se précise

L’enquête sur les attentats du 13 novembre pointe davantage encore le rôle joué par les frères Clain. Une fausse carte d’identité au nom de Elene J. et portant la photo de l’épouse de Fabien Clain a été découverte. Un document qui figurait parmi de faux papiers utilisés par les terroristes, dont Salah Abdeslam, pour louer des planques et voyager, révèle Le Parisien.Autre élément suspect: une attaque dans le XVIIIe arrondissement qui n’a jamais eu lieu, mentionnée dans le message de revendication. Les frères Clain avaient ainsi connaissance des attentats "en amont", pour les magistrats.Jean-Michel, 38 ans, et Fabien Clain, 40 ans, avaient déjà été identifiés pour avoir participé au message diffusé par Daesh au lendemain des attentats de Paris et St-Denis qui ont fait 130 morts et 413 blessés.Les deux hommes sont toujours activement recherchés, visés par un mandat d’arrêt international depuis le 28 juin dernier. Leur soeur, Anne-Diana, interpellée en septembre 2016, sera jugée prochainement pour association de malfaiteurs terroriste.