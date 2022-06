A la Une . Attentats du 13-Novembre : Jugés par défaut, les frères Clain condamnés à la perpétuité incompressible

Présumés morts, les frères Clain ont été jugés par défaut par la cour d'assises spéciale de Paris. Ils ont été condamnés ce mercredi à la perpétuité incompressible. Salah Abdeslam, présent dans le box des accusés et poursuivi en qualité de co-auteur, a été condamné à la même peine. Par N.P - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 06:34

La cour d’assises spéciale de Paris a rendu son verdict ce mercredi dans le procès des attentats du 13-Novembre 2015, après une audience qui s'est étendue sur près de dix mois.



La plus lourde sanction vise Salah Abdeslam, le dernier membre encore vivant des commandos des attentats était poursuivi en qualité de co-auteur. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.



Les frères Clain, jugés par défaut car présumés morts - ils auraient été tués par une frappe de drone américaine en Syrie - ont eux aussi été reconnus coupables. La cour est même allée au-delà des réquisitions du Parquet national antiterroriste : les frères d'origine réunionnaise ont été condamnés à la perpétuité incompressible alors que le Parquet avait requis la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans.



Pour mémoire, ces deux cadres de la propagande de l'Etat islamique étaient accusés d'avoir enregistré le message revendiquant les attentats mais aussi d'avoir été au courant des projets d'attaque avant leur exécution.

Des peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité



Tous les accusés ont été reconnus coupables des chefs d'accusation qui pesaient contre eux, sauf Farid Kharkhach. Seule l'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie a été retenue, et non l'association de malfaiteurs terroriste. Il a écopé d'une peine de deux ans.



Au total, ce sont sept peines de prison à perpétuité qui ont été prononcées, dont deux à l'encontre d'accusés présents dans le box : Salah Abdeslam (perpétuité incompressible) et Mohamed Abrini, perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Six accusés dont les frères Clain comparaissaient par défaut.



Les trois accusés qui comparaissaient libres (Hamza Attou, Ali Oulkadi et Abdellah Chouaa) ont quant à eux été respectivement condamnés à 4 ans de prison, 5 ans de prison dont 3 avec sursis et 4 ans de prison. Ils pourront bénéficier d'un aménagement de peines et ne pas retourner en prison.