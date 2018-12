Attentats de Trèbes et Carcassonne: Un fiché S interpellé à Mayotte

Les attentats de Trèbes et de Carcassonne avaient ému toute la France en mars dernier, notamment avec le sacrifice d'un lieutenant-colonel de la gendarmerie.



Le 23 mars, Radouane Lakdim, 25 ans, avait volé une voiture à Carcassonne. Il n'avait pas hésité à abattre le passager et blessé le conducteur par balle. Il avait ensuite tiré sur des policiers devant leur caserne, avant d'entrer dans le Super U de la ville de Trèbes. dans le supermarché, il avait tué un boucher, un client ainsi que le gendarme Arnaud Beltrame, qui s'était livré comme otage à la place d'une femme.



Les trois hommes interpellés sont soupçonnés d'être en lien avec le djihadiste à l'origine de ces attaques. Deux suspects, dont l'un est âgé de 30 ans, ont été arrêtés dans l'Aude par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et de la Sous-direction antiterroriste et appartiennent à "l'environnement" de l'assaillant, selon le journal le Midi Libre.



Une troisième personne a été arrêtée à Mayotte. Ces trois interpellations ont été effectuées sur commission rogatoire du juge d'instruction en charge de l'enquête sur les attentats de mars.