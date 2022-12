A la Une . Attentats de Bruxelles : L'acte d'accusation fait 400 pages

Six ans après les attaques dans le métro et à l'aéroport de la capitale belge qui avaient fait 32 morts en 2016, le procès s'est ouvert ce lundi après avoir été reporté une première fois. Dix personnes, dont Salam Abdeslam, se retrouvent sur le banc des accusés. Par La rédaction - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 09:25

Suite à un report de deux mois, pour cause d'un box des accusés qui ne respecte pas la législation européenne, le plus gros procès de l'histoire judiciaire de la Belgique s'est ouvert ce lundi. Avec un millier de parties civiles, ce procès doit durer six mois, symbole d'un dossier fleuve. Rien que l'acte d'accusation, qui doit être lu à partir d'aujourd'hui par la présidente, fait près de 400 pages



Après avoir déjà été condamné à la perpétuité en France pour sa participation aux attentats du 13 novembre, il est assis à côté de six autres accusés, tandis que deux autres comparaissent libres. Un dernier justiciable manque à l'appel, le commanditaire : Oussama Atar. Ce dernier serait mort au Levant dans un bombardement de la coalition anti-Daesh dirigée par les États-Unis.

Des attaques prévues à la dernière minute



Ce 22 mars 2016, deux kamikazes s'étaient fait exploser en plein milieu de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Une heure plus tard, un autre kamikaze avait fait détoner sa charge dans une station de métro du quartier européen de la capitale belge. Pourtant, ces cibles n'étaient pas dans le viseur de cette cellule terroriste survivante des attentats de Paris.



Alors que les terroristes avaient plutôt en tête de frapper l'Euro 2016, la nouvelle de l'arrestation de Salam Abdeslam avait rebattu les cartes. Finalement, le groupe avait décidé de frapper au plus vite et désigné ses cibles rapidement.

Un procès hors norme pour la Belgique



Particularité de ce procès, les accusés seront jugés par un jury populaire assisté de trois magistrats, au contraire de la France qui avait fait le choix d'une cour d'assises spéciale avec uniquement des magistrats professionnels.



D'ailleurs, ce procès se tiendra dans un endroit particulier lui aussi, l'ancien siège de l'Otan, en banlieue de Bruxelles. Assez grand pour accueillir les parties civiles, les avocats et la presse, ce bâtiment permet également de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires.