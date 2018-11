Attentats 2016: La miraculée réunionnaise Fanny Clain reçoit la médaille nationale

Lors des attentats de mars 2016 à Bruxelles, la jeune Réunionnaise Fanny Clain avait été victime de la violence des terroristes.



Alors qu'elle s'apprêtait à partir aux Etats-Unis avec des missionnaires de l'Eglise Mormone, une première bombe a été déclenchée au sein même de l'aéroport Zaventem.



Ces attentats avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés. Quant à Fanny, elle a été gravement brûlée. Mais ses blessures, ses bandages autour du visage et surtout son sourire omniprésent, avaient marqué les esprits.



De part cette force, la jeune Réunionnaise s'est vue remettre la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Elle est représentée par une fleur à cinq pétales, intercalée de feuilles d'olivier, le tout suspendu à un ruban blanc.



Le Président de la République Emmanuel Macron a signé le 4 novembre le tout premier collectif pour attribuer ces médailles, accordées aux Français décédés, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes, afin de saluer leur bravoure et leur résistance. Cette dernière doit cependant être demandée par la victime ou par la famille.



Pour l'heure, Fanny fait partie des 124 médailles attribuées. 22 ont été admises à titre posthume et 7 ont été décernées à des personnes mineures.