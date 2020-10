Attentat terroriste : La réaction de Didier Robert

Le communiqué :





"Ma première pensée va en direction de la famille et des proches de ce professeur de 47 ans, sauvagement assassiné. Cet acte d'une violence inouïe s'attaque directement à deux piliers fondamentaux de notre institution: l'Education et la Liberté d'expression. Ces deux valeurs chères à notre République sont indissociables l'une de l'autre, et doivent être préservées coûte que coûte.

Comme tous les Français, comme tous les Réunionnais, nous ne pouvons être qu'horrifiés par une telle tragédie. Plus que jamais notre vivre ensemble local, prend ici tout son sens, et toute sa valeur.

J'adresse également un message de soutien aux élèves et aux autres professeurs de l'établissement dans lequel la victime ne faisait qu'effectuer sa mission d'enseignant."



Didier Robert

Président de la Région Réunion