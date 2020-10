A la Une . Attentat terroriste : La Ligue des Droits de l’Homme appelle à un rassemblement mardi

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 14:44

Le communiqué :



L'effroi provoqué par la décapitation d'un enseignant :

Faire bloc à la Réunion, Nous rassembler ce mardi 20 octobre à 18 Heures sur le Parvis des Droits de l'Homme et de la Laïcité.



L'émotion est grande à la suite de l'assassinat par décapitation d'un jeune enseignant qui avait organisé un enseignement sur la liberté d'expression, en pays laïc, à partir des caricatures de Charly Hebdo. Ce crime odieux perpétré par un individu se réclamant de l'extrémisme islamiste, nous appelle à davantage de cohésion et de détermination, notamment ici à la Réunion.



Dans ces circonstances, la Ligue des Droits de l'Homme tient d'abord à exprimer son soutien engagé à tous les enseignants républicains et laïcs, en les invitant à ne pas céder à la peur et à continuer sans relâche à poursuivre leur mission éducative, en transmettant le savoir mais aussi les valeurs de la République et en expliquant à nos jeunes concitoyens les vertus de la liberté d'expression et les principes et règles de la Laïcité.



Dans le même esprit, la Ligue des Droits de l'Homme à la Réunion demande à toutes les composantes de la société réunionnaise, aux autorités morales, civiles et associatives en particulier, d'exprimer publiquement leur condamnation sans équivoque de cet acte de barbarie et leur engagement explicite en faveur de la liberté d'expression, de la liberté pédagogique et de la Laïcité.



Elle les appelle, avec l'ensemble de nos concitoyens partageant ces mêmes convictions, à se rassembler ce mardi 20 octobre 2020 à 18H00 sur le Parvis des Droits de l'Homme et de la Laïcité, à Champ Fleuri, Saint-Denis, pour marquer ensemble notre émotion et notre détermination commune.



Saint-Denis, le 17/10/2020

