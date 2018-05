Attentat de Paris : L’EI diffuse une vidéo du terroriste

L’EI vient de diffuser via son agence Amaq, une vidéo de Khamzat Azimov, le jeune Tchétchène qui a perpétré un attentat samedi soir dans le quartier de l'Opéra à Paris.



Dans une vidéo faite sur le mode "selfie" avec son propre téléphone portable, me terroriste s’exprime en français et fait allégeance à Abu Bakr al-Bagdhadi, le leader du groupe EI.



Le tueur appelle également à résister "aux mécréants" et à rester "ferme". Selon lui, comme "on nous empêche la Hijra" (NDLR : voyage en Syrie ou en Irk, et de façon plus générale vers un territoire EI), "alors on attaque sur place". Et il appelle les Français à faire pression pour que la France se désengage de la coalition anti-EI.



Une vidéo que nous avons décidé de ne pas diffuser, mais qui est intéressante en cela qu'elle confirme l'existence de contacts entre le terroriste et des membres de l’EI.



Hier, le groupe terroriste avait revendiqué l’attaque au couteau de Paris ayant coûté la vie à un homme de 29 ans quelques heures auparavant. Quatre autres personnes avaient été blessées mais sont maintenant hors de danger.