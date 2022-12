Attentat de Nice : Les huit accusés condamnés à des peines de 2 à 18 ans de prison

"Je suis satisfaite des peines qui ont été prononcées et je me réjouis que la Cour soit allée au-delà de ce qui avait été préconisé par le parquet", a lancé sur Franceinfo Anne Murris, présidente de l'association Mémorial des Anges, qui a perdu sa fille Camille dans l’attentat de Nice, ayant causé la mort de 86 personnes le 14 juillet 2016, sur la Promenade des Anglais.



La cour d’assises spéciale de Paris a livré son verdict et a reconnu coupable les huit individus jugés dans le procès de l’attentat, prononçant des peines allant de deux à dix-huit années de prison. Les deux principaux accusés dans le procès de l'attentat de Nice, Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb, ont été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroriste. Le troisième, Ramzi Arefa, est condamné à 12 ans d'emprisonnement.



Les cinq autres accusés ont été reconnus coupables de trafic d'armes ou d'association de malfaiteurs, sans qualification terroriste, et condamnés à des peines allant de deux à huit ans d'emprisonnement.



Comme le rapportent nos confrères, c’est le soulagement général au niveau des parties civiles. "Les parties civiles ont accueilli ce verdict avec beaucoup de soulagement", a affirmé Me Philippe Soussi, l'avocat de l'Association française des victimes du terrorisme, ce mardi sur Franceinfo.



De l’autre côté de la barre, c’est l’incompréhension. D'ailleurs, les avocats respectifs de Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud comptent faire appel. "C'est une peine monstrueuse parce qu'elle est déconnectée du dossier", a réagi William Bourdon, avocat de Mohamed Ghraieb, qui a déploré que la cour ait répondu à "l'émotion nationale". "C'est une décision d'une incroyable dureté", a soutenu sur franceinfo Me Vincent Brengarth, autre avocat de Mohamed Ghraieb.



"Nous considérons que cette décision est une erreur, et en conséquence nous en faisons appel", a de son côté déclaré Florian François-Jacquemin, avocat de Chokri Chafroud.



À la fin de la lecture du verdict, le président de la cour Laurent Raviot a ajouté que "la cour a eu l'intime conviction que Mohamed Lahouaiej Bouhlel [l'assaillant] avait été associé, dans la détermination puis la réalisation de son projet criminel, tant à Mohamed Ghraieb qu'à Chokri Chafroud".