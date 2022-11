Attentat de Nice : La cour ordonne de rendre des organes prélevés sans le consentement des familles

Maître Virgine Le Roy, avocate de l'association "Promenage des Anges", dénonçait auprès de BFMTV : Il y "a plusieurs victimes, dont des enfants, dont on s'est aperçu a posteriori et après leur inhumation, sans que les familles aient été averties, qu'elles avaient été dépouillées de leurs organes, que lors de l'autopsie des prélèvements avaient été effectués".



Ouvert en septembre, le procès sur les attentats de Nice recueille ces derniers jours les plaidoiries des avocats des parties civiles. Ces derniers demandent au juge de permettre aux proches de récupérer ces organes pour que les corps soient correctement inhumés.



Le président de la cour d'assises a annoncé ce jeudi 24 novembre que cinq requêtes avaient été acceptées. Ces organes seront restitués à des entreprises de pompes funèbres ou assimilées, pour qu'ils soient inhumés selon le souhait de familles.



Selon les autorités, les restitutions seront réalisées grâce à des tests ADN, permettant d'identifier les organes et de les rendre à leurs proches, via les services funèbres compétents.



Pour rappel, depuis 5 ans, en cas de décès, toute personne est considérée comme un donneur d'organe, sauf opposition de la personne lors de son vivant ou de ses proches, auprès desquels les médecins doivent vérifier le refus, ou non, pour ce genre de don. C'est le "consentement présumé" sur les prélèvements d'organes.