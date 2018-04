Attentat à la camionnette à Toronto : 9 morts et 16 blessés

Au moins neuf personnes ont été tuées et 16 autres ont été blessés après avoir été heurtées sur le trottoir par une fourgonnette dans le nord de Toronto, lundi en début d'après-midi.



La police de Toronto a confirmé, lors d'une conférence de presse, que neuf personnes ont perdu la vie au cours du tragique événement. Seize autres piétons ont été blessés.



Le conducteur de la fourgonnette a été arrêté par la police et placé en détention. Il est interrogé par les enquêteurs en après-midi.



On ne sait cependant toujours pas le motif du conducteur, ni si l'événement était volontaire.