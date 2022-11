A la Une .. Attentat à Istanbul : Une personne arrêtée, les autorités accusent le PKK

Le ministre de l’Intérieur turc a accusé ce lundi matin le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) d’avoir causé l’attentat. Par L.S. - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 13:10

"D’après nos conclusions, l’organisation terroriste PKK est responsable" de l’attentat, a affirmé le représentant du gouvernement turc. Il a également annoncé l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir déposé un engin explosif.



Selon les médias turcs, le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé, en direct à la télévision, un "vil attentat" qui, selon le dernier bilan, aurait fait 6 morts et 81 blessés. 42 blessés étaient toujours hospitalisés dimanche soir, dont 5 en soins intensifs, et 2 dans un état critique.

Bekir Bozdag, le ministre de la Justice, explique dans les médias ce qu'il s'est passé. "Un sac a été déposé sur un banc par une femme qui se serait assise pendant une quarantaine de minutes. Quelque temps après, il y a eu une explosion. Toutes les données sur cette femme sont en cours d’examen", assure-t-il avant de préciser que "soit ce sac contenait un minuteur, soit quelqu’un l’a activé à distance."



L'attentat est survenu peu après 16 heures dans la rue piétonne Istikal particulièrement dense, qu'arpentent les touristes. Le PKK, considéré comme une organisation terroriste par Ankara mais aussi par ses alliés occidentaux dont les Etats-Unis et l'Union européenne, est en lutte armée contre le gouvernement turc depuis le milieu des années 80. Il a souvent été désigné comme responsable d'attentats sanglants sur le sol turc.



