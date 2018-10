Attentat Trèbes: Trois personnes placées en détention provisoire

Depuis ce mardi, six nouvelles personnes avaient été placées en garde à vue dans le cadre l'enquête sur les attentats qui ont fait quatre morts à Trèbes et Carcassonne.



Trois d'entre elles ont été mises en examen et écrouées ce vendredi, pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle, l'un d'eux pour détention d'armes de catégorie A et B", comme le révèlent nos confrères de BFM TV.



"Il s'agit de proches de l'assaillant, Radouane Lakdim, un fiché S de 25 ans." Ils ont tous trois été placés en détention provisoire.



Pour rappel, cet attentat, revendiqué par l'Etat islamique en mars dernier, avait notamment coûté la vie au gendarme Arnaud Beltrame.