"Attendez ! Je vais m’occuper de vous !" qu’il a dit, le Président au fils Mongin

Ben… quand on est à la barre des prévenus et que ça vous tombe sur les endosses, y’a de quoi frémir.



Que disait-il vraiment, le Président ? Qu’il prenait juste le temps de rédiger le mandat d’arrêt à l’encontre de l’accusé dont je viens juste de vous parler (voir l’affaire Bilal ci-dessus !) ?



Mais cela pouvait s’interpréter de mille façons, style « J’vais te faire ton affaire ! » sinon « T’inquiète pas comme ça, mec ! » Sur les bancs de la presse, nous étions sur les charbons ardents.



Un gamin irresponsable…



L’affaire est d’une simplicité genre « Je t’aime. Moi non plus ».. Elle n’a d’intérêt que parce que l’accusé du jour est fils d’un élu à la CCIR (Chambre de commerce et d’Industrie)? président d’un syndicat de transporteurs. Qui fait beaucoup de bruit et bloque les routes plus souvent qu’à son tour. Ce qui ne le met en cause en aucune façon. Nul n’est responsable des erreurs de ses rejetons ! Je suis bien placé pour le dire et putain que ça me me fait mal !



Bref, ce haut dirigeant qui crie haut et fort sur les ralentis imposés aux conducteurs de poids lourds, est affligé d’un fils totalement irresponsable.



À 36 ans, oui ! 36, ce « gamin » en paraît à peine 20 !



Il conduit mais… n’a pas le permis et pas d’assurance-voiture non plus, et pour cause.



Le drame, son drame, c’est qu’il ne peut s’en empêcher et qu’il a une addiction longue comme Rocco Siffredi. Et un casier judiciaire pour récidive de conduite sans permis, sans assurance, etc.



Le pire est qu’il ne s’en rend pas du tout compte. Car ce mec est apparemment immature.



« La plupart du temps, je conduis une moto », dit-il en dérisoire tentative d’explication, sinon de défense.



« En moto ou en voiture, une interdiction de conduire reste une interdiction de conduire », tente de lui expliquer le Président.

Manifestement, le prévenu ne comprend pas.



Je dois ici saluer le sens de la pédagogie, l’entêtement du Président Karl, à expliquer aux accusés ce qu’ils encourent. C’est de la pédagogie de haut vol : le Président Karl sait choisir ses mots et son plan de vol. Impossible, après ça, de dire « Je ne sais pas ».



Conduire n’est pas une obligation !



Il ressort des débats que l’accusé est conscient du fait qu’il n’a pas le permis de conduire, qu’il n’a pas d’assurance, mais qu’il conduit malgré tout.



« Akoz po rende service », lance-t-il en dernière ligne de défense.



Un fait a joué en sa faveur : il travaille. Son emploi a été renouvelé. Et l’engagement qu’il se présente à l’examen du permis de conduire? Il est effectivement inscrit dans une école agréée. Il était temps.



« Je sais que je n’ai pas le permis, donc pas le droit de conduire ».



« Et il vous a fallu toutes ces années pour vous en rendre compte ? » a juste demandé le Président.



Quatre mois fois ferme pour l’irrépressible amoureux des bagnoles.



Comme il a du travail, sa peine pourra être aménagée par le JAP.



N. B. : Petit commentaire personnel : On n’est jamais obligé de conduire ! Les lignes de bus de La Réunion sont très bien faites. Parole d’usager.