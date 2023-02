A la Une .. Atteintes sexuelles sur adolescents : 5 ans de prison pour le Réunionnais Stéphane Métro, ancien coach de The Voice Kids

L’artiste a, mercredi, été condamné à 5 ans de prison dont 18 mois ferme par le tribunal de Bobigny pour atteintes sexuelles sur ses élèves. Par NP - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 12:05

Le Réunionnais Stéphane Métro est connu pour sa participation dans la comédie musicale "Roméo et Juliette", "Le bal des vampires" mais également pour son rôle de coach dans l’émission "The Voice Kids".



Le quadragénaire a été reconnu coupable par le tribunal d’atteintes sexuelles sur des adolescents, indique la presse nationale. L’homme a reconnu lors de son procès en décembre avoir eu une "relation" avec l’une de ses élèves. Lui avait 27 ans, elle 14 ans. Une histoire secrète qui a duré plusieurs années avec des rapports anaux, a témoigné la victime dévastée.



Le chanteur a reconnu également des atteintes sexuelles sur un élève de 15 ans en 2010 et 2011 et sur une adolescente de 14 ans en 2015.



Stéphane Metro avait déjà été condamné en 1996 à ce même type de faits sur des enfants de 10 et 11 ans dans une colonie de vacances alors qu’il avait 18 ans. Il avait expliqué avoir été violé dans son enfance par deux membres de sa famille à La Réunion. Un "comportement pathologique", a fait valoir son avocat.



Stéphane Métro a également été condamné à une interdiction définitive d’exercer une activité en contact avec des mineurs et un suivi socio-judiciaire de 10 ans.