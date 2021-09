La grande Une Atteinte sexuelle sur mineure: Peine très alourdie pour Philippe Ghanty

Le premier volet de l'affaire Ghanty, ancien professeur au collège Reydellet et poursuivi pour avoir entretenu une relation avec une élève, se referme ce jeudi. La cour d’appel de Saint-Denis confirme le jugement de première instance pour l’atteinte sexuelle sur mineure de « moins de 15 ans » par personne ayant autorité. De plus, la cour n’a pas eu le même avis que le tribunal correctionnel en infirmant la relaxe obtenue pour l’atteinte sexuelle sur « mineure de 15 ans ». 8 mois avec sursis probatoire dont des soins, une interdiction d’exercer avec des mineurs et inscription au fichier des délinquants sexuels ont également été prononcés à l'encontre de Philippe Ganthy. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 08:37





L'ancien professeur d'anglais au collège Reydellet a été condamné en appel pour avoir entretenu une relation avec l'une de ses élèves âgée de 14 ans au moment des faits.



La cour d'appel de Saint-Denis confirme le jugement de première instance pour l’atteinte sexuelle sur « mineure de moins 15 ans » par personne ayant autorité et infirme la relaxe pour l’atteinte sexuelle sur « mineure de 15 ans » qu’avait prononcé le tribunal correctionnel. La cour a considéré qu’il y avait autorité de fait lorsqu’elle était en 5ème et en 3ème.



Le nom du père de famille est aussi désormais inscrit au fichier des auteurs d'atteinte sexuelle (Fijais). C’est donc une condamnation très alourdie pour l’ancien prof qui perd du même coup son statut au sein de l’éducation nationale puisqu'une interdiction d’exercer avec des mineurs, même bénévolement, a été prononcée pour une durée de 5 ans.



La peine prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis



Philippe Ghanty, transfuge des Républicains vers le Front National et



Selon nos informations, d'autres procédures liées à cette première affaire sont toujours en cours. Elles concernent la femme qui aurait été la cheville ouvrière de l'entrée fracassante en politique de son poulain. Mais apprenant que celui-ci avait une relation avec une mineure, elle avait révélé les faits. Figure de proue du Front National en 2017 lors des élections législatives, la carrière politique de Philippe Ghanty a été plutôt éphémère contrairement à ses démêlés judiciaires. Ce jeudi 23 septembre, un des volets se referme avec la décision de la cour d'appel qui vient de tomber.L'ancien professeur d'anglais au collège Reydellet a été condamné en appel pour avoir entretenu une relation avec l'une de ses élèves âgée de 14 ans au moment des faits.La cour d'appel de Saint-Denis confirme le jugement de première instance pour l’atteinte sexuelle sur « mineure de moins 15 ans » par personne ayant autorité et infirme la relaxe pour l’atteinte sexuelle sur « mineure de 15 ans » qu’avait prononcé le tribunal correctionnel. La cour a considéré qu’il y avait autorité de fait lorsqu’elle était en 5ème et en 3ème.Le nom du père de famille est aussi désormais inscrit au fichier des auteurs d'atteinte sexuelle (Fijais). C’est donc une condamnation très alourdie pour l’ancien prof qui perd du même coup son statut au sein de l’éducation nationale puisqu'une interdiction d’exercer avec des mineurs, même bénévolement, a été prononcée pour une durée de 5 ans.La peine prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis lors du premier procès a été très alourdie ainsi que l'avait requis l'avocat général lors d'une audience à huis clos, à la demande de l'avocat des parties civiles. En première instance, le tribunal avait relaxé le prévenu sur les faits d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, estimant qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de lien d'autorité entre le prof et la jeune fille concernée.Philippe Ghanty, transfuge des Républicains vers le Front National et ancien candidat à la députation , s’est toujours défendu d’avoir eu des relations intimes avec celle qu’il appelait "sa promise" alors qu’elle avait moins de 15 ans. Son nouvel avocat, Me Louis Ferdinand, avait d'ailleurs fait valoir un certificat de virginité qui n'avait, jusque-là, pas été joint au dossier. La robe noire avait soulevé une exception de nullité, en d'autres termes, avait signifié à la cour que l'absence de cette pièce maîtresse devait mettre fin aux poursuites.Selon nos informations, d'autres procédures liées à cette première affaire sont toujours en cours. Elles concernent la femme qui aurait été la cheville ouvrière de l'entrée fracassante en politique de son poulain. Mais apprenant que celui-ci avait une relation avec une mineure, elle avait révélé les faits. Une vengeance amoureuse selon Philippe Ghanty, persuadé d'avoir été l'objet d'une machination et trahi par un officier de police judiciaire chargé de l'enquête.





Publicité Publicité