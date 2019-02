Atteinte d'Alzheimer, une octagénaire retrouvée morte par l'équipe cynophile

Vendredi dernier, en fin de matinée, une équipe du GIC (Groupe d’Investigations Cynophiles) de Saint Paul a entrepris la recherche d'une personne sur les hauteurs de la commune de Saint-Pierre.



À la mi-journée, le chien est lancé sur un chemin de terre à proximité de la maison où la personne, âgée de 86 ans et atteinte d'Alzeihmer, a été vue pour la dernière fois. Sa disparition avait été signalée par la famille le mardi matin.



Après avoir descendu le chemin sur 300 mètres, et continué sur 500 mètres environ dans un champ de cannes, la personne est retrouvée décédée. "Le terrain difficile et les conditions climatiques particulièrement rudes (en raison de la chaleur) n’ont atteint ni la motivation de l’équipe, ni l’abnégation du chien", souligne la gendarmerie, qui conclut : "Une bien triste fin malgré un bel engagement".