Atteint d'une myocardite aiguë, Arthur doit se faire opérer d'urgence dans l'Hexagone

Atteint d'une myocardite aiguë, Arthur Boyer doit se faire opérer d’urgence en métropole pour une transplantation cardiaque. Une situation inattendue que ses proches organisent à la hâte. Par SF - Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 à 12:07

Le jeune Réunionnais, sportif, découvre sa maladie en juillet 2020 lors d’un scanner suite à un mal de dos. Surveillé par ses médecins, il est autorisé à reprendre le sport, relatent ses proches.



Lundi 5 septembre, en fin de séance à la salle de sport, il est victime d’un premier arrêt cardiaque. Transféré sur saint-Pierre, puis sur Saint-Denis, il se réveille le soir même, ce qui était plutôt rassurant, confient ses proches. Transféré une nouvelle fois au CHU Sud, il sort le dimanche suivant mais la situation se dégrade à nouveau très vite. Ce lundi matin, 12 septembre, Arthur fait un second arrêt cardiaque à domicile. Pris en charge rapidement à l'hôpital, le jeune homme "s’est réveillé ce mercredi matin”, indiquent ses proches, “mais le verdict est tombé : "il faut une transplantation cardiaque d’urgence”.



“Arthur travaille, c’est un jeune homme sportif, il a sa fiancé, et là il se retrouve en attente d’un coeur, c’est dur”, confie sa tante démunie.



Son départ pour l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris est prévu ce jeudi soir. Il sera placé sur la liste d’urgence des greffes, dans l’attente d’une transplantation. Sa mère, sa sœur et sa compagne s’organisent pour s'y rendre à ses côtés au plus vite.

Élan de solidarité



Un élan de solidarité est lancé pour financer les charges liées au départ dans l'Hexagone du jeune homme et de sa mère.



Corinne, artiste peintre, a été particulièrement touchée par la situation d'Arthur, ayant elle-même vécu la greffe de sa fille par le passé.



Afin de récolter des fonds, L'artiste organise une collecte d'œuvres auprès des artistes locaux. Les sculptures et toiles seront exposées à la mairie de l'Etang Salé où elles seront proposées à la vente. La somme récoltée sera ensuite remise à Arthur et sa famille et sera employée pour aider Arthur à la suite de sa greffe. Une cagnotte en ligne a également été mise en place pour aider financièrement la famille d'Arthur