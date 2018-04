Société Attaques de requins : Le risque s'accroît en saison hivernale Le CRA appelle à la prudence vis-à-vis du risque accru d’attaques de requins à l’approche et durant l’hiver austral 2018.

Pour la sécurité des pratiquants d’activités nautiques et des baigneurs, le Centre de Ressources et d’Appui pour la réduction du risque requin appelle à la plus grande prudence avec l’arrivée des houles australes.



En effet, même si les attaques de requins ont lieu toute l'année à La Réunion, la majorité d’entre-elles est associée à la période de refroidissement saisonnier de la température de l’eau de mer (cf. étude Lagabrielle et al., 2018). Ainsi, de 1988 à 2016, plus de la moitié (53%) des attaques sont survenues entre les mois de mai et d’août.



Ce profil saisonnier est cohérent avec les résultats d'une autre étude liée au programme CHARC 2012-2015 (cf. étude Blaison et al., 2015) sur les déplacements des requins bouledogue dans les eaux côtières ouest et sud de l’île de La Réunion. Cette étude a montré une fréquentation plus importante par ces requins des zones proches des côtes en hiver austral.



Après chaque épisode de houles, la turbidité de fonds est par ailleurs importante les jours suivants ce qui constitue un facteur aggravant pour le niveau de risque.



L’ensemble de ces éléments indiquent un risque plus élevé d’attaques de requin, en particulier des requins bouledogue, sur les côtes ouest et sud de l’île, d’ici à l’arrivée de l’été austral.



---

Sources (études disponibles sur le site internet www.info-requin.re) :

Blaison A., Jaquemet S., Guyomard D., Vangrevelynghe G., Gazzo T., Cliff G., Cotel P., Soria M. Seasonal variability of bull and tiger shark presence on the west coast of Reunion Island, western Indian Ocean. African Journal of Marine Science 37(2), 199-208 (2015) ;

Lagabrielle E., Allibert A., Kiszka J.-J., Loiseau N., Kilfoil J. P., Lemahieu A. Environmental and anthropogenic factors affecting the increasing occurrence of shark-human interactions around a fast-developing Indian Ocean island. Scientific Reports 8(3676) (2018). Zinfos974 Lu 122 fois





