Attaques de chiens errants: André Thien Ah Koon veut "intensifier les efforts"

Impossible pour le conseil municipal du Tampon de ce jeudi de ne pas aborder la problématique des attaques de chiens errants et la création, à la demande d’André Thien Ah Koon en tant que président de la CASUD, d’une louveterie. "Depuis le début nous avons tenu une position ferme", a-t-il assuré. Et la réponse du préfet en date du 7 décembre vient rappeler, pour André Thien Ah Koon, l’engagement de l’Etat "dans des termes très clairs".Pour autant "le problème n’est pas réglé", a-t-il reconnu. "Nous devons intensifier nos efforts" sur un territoire de la CASUD qui concentre 13 % des captures du département. André Thien Ah Koon a ainsi demandé à ce que toutes les intercommunalités se réunissent sans oublier l’Association des maires de La Réunion afin d’établir une coordination départementale dès le début du trimestre 2018. Des réponses aux questions du coût et de gouvernance doivent notamment être trouvées." On ne peut pas dire que la CASUD est restée les bras croisés", a-t-il affirmé avant de rappeler que la commune du Tampon dispose d’un centre de stérilisation et que l’extension du parc d’accueil est en projet.Pour André Thien Ah Koon, " il faut avancer de façon rationnelle", non pas en laissant "la population régler la situation par elle-même" mais en appelant également à "la responsabilité des propriétaires de chiens". Des propriétaires qui pour certains n’hésitent pas à abandonner leur animal de compagnie dans la forêt faisant peser un danger pour la faune, la flore mais aussi leurs concitoyens, a-t-il conclu.