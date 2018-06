Attaques de chiens : "Les actions de répression sont la mission des communes"

Communiqué Attaques de chiens : "Les actions de répression sont la mission des communes" Dans un communiqué l'association de défense des animaux PA d'AC (Protégeons les animaux des actes cruels) revient sur les attaques de chiens errants dans les exploitations agricoles. L'association rappelle qu'il existe déjà un arsenal de mesures pour faire cesser "la divagation, les négligences et les nuisances".

L'association a été créée en 2015 pour sensibiliser le grand public à la bientraitance animale. Nous avons depuis évolué vers :

• L'accompagnement des propriétaires de chiens et chats.

Nous avons fait le choix d'accompagner les familles dans la mise en conformité de leurs animaux de compagnie ; nous avons fait le choix de travailler sur le fond du problème et d'inscrire cette démarche dans un accompagnement familial global ; Concrètement, cela se traduit par des contrats d'engagement, un suivi régulier pour une période de 3 mois renouvelable, la construction de niches, l'achat de colliers et matériel d'attache conforme, la constitution et le suivi des dossiers de stérilisation, le transfert de l'animal domicile/vétérinaire lorsque la situation le demande.

Un partenariat est en cours avec le CRAPA pour un partage d'expérience et de méthodologie.

• La responsabilisation des propriétaires concernant les cas de divagation à répétition et d'abandon:

C'est à notre avis le domaine à faire évoluer pour répondre à la seule demande qui rassemble habitants, associations de protection animale et éleveurs.



Afin d'intervenir efficacement, nous avons proposé en février 2018 au Pôle Santé Protection Animales et Environnement de la DAAF Réunion un schéma de traitement des signalements. Notre schéma a été retravaillé par ce service, vous trouverez le définitif en pièce jointe. Vous pourrez constater que la structure pivot est la Police Municipale. Les intercommunalités remplissent la mission de lutte contre l'errance par le biais des fourrières intercommunales sur le domaine public. Les intercommunalités financent également tous les ans des campagnes de stérilisation. Ce dispositif est renforcé depuis cette année par un financement conséquent de la part de l’État. En revanche, c'est à La Mairie que la mission de lutte contre la divagation revient, c'est le CRPM lui confère toute compétence par le bais de sa Police Municipale.



Dans les cas de maltraitance et trafic, celle-ci pourra transmettre les dossiers à la Police Nationale ou la Gendarmerie qui ne peuvent intervenir qu'après le constat effectué par la Police Municipale. Sur le terrain, ce schéma n'est pas encore totalement intégré au fonctionnement du territoire.



Ce décalage a pour conséquences:

• un sentiment d'impunité des propriétaires ne respectant pas leurs obligations envers leurs animaux. Leur irresponsabilité impacte la sécurité et la qualité de vie de leurs animaux (tirs,

empoisonnements, violences) comme de la population (accidents, attaques, nuisances).

• un sentiment d'impuissance et d'insécurité de la part de la population qui pousse certains à se faire justice eux même.



Le besoin de sécurité est le dénominateur commun à tous, il ne peut pas y avoir de changement sans sécurité. Tout changement passe par deux axes principaux, l’Éducation et la Répression.



Des actions sont menées depuis de nombreuses années dans le sens de l’Éducation / Sensibilisation principalement par les collectivités et les associations ; en revanche, ni les associations, ni les intercommunalités ne détiennent les compétences en matière de répression et de constatations.



Les actions de Répression sont la mission des communes dans la lutte contre la divagation, les négligences et les nuisances. Il existe un arsenal de mesures à disposition pour faire cesser ces comportements. C'est la mise en œuvre de ces mesures que nous demandons aujourd'hui.



Nous avons transmis ce jour les cas qui nous semblent prioritaires sur les territoires que nous avons choisi de cibler depuis plusieurs mois (cf lien vers communiqué du 23 Mars 2018).



Les cas transmis concernent uniquement des animaux identifiés par puce électronique ou tatouage. Vous trouverez plus d'informations en pièce jointe (cf copies des courriers transmis aux mairies concernées).



En espérant que notre démarche permette à chacun de prendre la mesure de sa responsabilité.



Cordialement L'équipe PA d'AC

