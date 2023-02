International Attaquée par un requin tigre, une tortue de mer remporte le combat

Attaquée par un requin-tigre, une tortue de mer est parvenue à se tirer d'affaire, et même à contre-attaquer. Par P.J - Publié le Dimanche 19 Février 2023 à 08:35

Pourchassée par un requin-tigre, une tortue caouanne a réussi non seulement à s'en sortir, mais même à le faire fuir. La scène qui s'est déroulée il y a quelques mois a été immortalisée par un drone et partagée par Maxisciences.com.



On y voit la tortue marine utiliser sa carapace comme un bouclier, virevoltant quand le squale fonce sur elle pour la croquer, à plusieurs reprises.



Il semble même que la tortue revienne à la charge en lui mordant la nageoire avant que le requin ne s'éloigne. Des images stupéfiantes.



Sharks eat turtles but this Tiger Shark met it's match in a Loggerhead Turtle. Each time the shark attacked, turtle presented it's hard carapace side which the shark couldn't bite. Then came the counter attack & the turtle bit the shark's tail sending it scampering away scared😅 pic.twitter.com/1G3mT9O9qw

— Eagle Eye (@SortedEagle) December 29, 2022