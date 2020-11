International Attaque terroriste en Autriche: Au moins 2 morts

Une fusillade a éclaté à Vienne lundi soir. Le bilan fait état d'au moins 2 décès et d'une quinzaine de blessés. L'un des assaillants a été abattu, l'autre serait en fuite. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 07:12 | Lu 1258 fois

Les frontières sont fermées en Autriche suite à une attaque à main armée dans la capitale. Six lieux ont été ciblés, de nombreux coups de feu ont été tirés. L'attaque s'est produite près d'une Synagogue mais il n'est pas encore déterminé si le lieu de culte était visé.



Au moins deux personnes sont décédées et une quinzaine de victimes a été blessée. L'un des assaillants a été tué par la police et au moins un suspect est en fuite.



Les forces de l'ordre appuyées par les militaires procèdent à des contrôles aux frontières et une lourde opération de contrôle est menée.





Publicité Publicité