A la Une . Attaque terroriste à Conflans-Sainte-Honorine: Un enseignant décapité

Un homme a été décapité dans les Yvelines ce vendredi 16 octobre, dans l'après-midi. Les faits se sont déroulés dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine. Le suspect a été blessé par balles avant de succomber à ses blessures. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 22:38 | Lu 1333 fois

Un enseignant a été décapité ce vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines (78). La victime a été découverte place René-Picard, dans le quartier des Hautes-Roches, vers 17h30.



L'auteur présumé du meurtre était toujours sur place, près d'un établissement scolaire, lors de l'intervention policière.



Il a alors menacé les agents avec une arme blanche et a réussi, dans un premier temps, à prendre la fuite. Pris en chasse et retrouvé à Eragny-sur-Oise, dans le Val-d'Oise, il a été blessé par balles par les policiers et a succombé à ses blessures.



L'homme décapité est un professeur d'histoire-géographie qui avait montré les caricatures de Mahomet à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. La victime a été tuée sur la voie publique non loin de son collège du Bois d'Aulne à Conflans.



Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".



L’assaillant serait un homme âgé de 18 ans d’origine Tchétchène. L’agresseur a revendiqué son acte sur Twitter, en diffusant la photo de la victime décédée. "A Macron, le dirigeant des infidèles, j’ai exécuté un de tes chiens de l’enfer qui a osé rabaisser Muhammad", a-t-il écrit. Le compte concerné a été suspendu.

Ce soir, c’est la République qui est attaquée avec l’assassinat ignoble de l’un de ses serviteurs, un professeur.

Je pense ce soir à lui, à sa famille.

Notre unité et notre fermeté sont les seules réponses face à la monstruosité du terrorisme islamiste.

Nous ferons face . — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) October 16, 2020

"Demain, je recevrai les représentants des personnels et des parents d’élèves. Je m’adresserai par vidéo à tous les professeurs, à tous les personnels et aux familles. Pour une réaction de solidarité absolue et de solidité de toute notre institution. La République ne cède pas", a tweeté le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.



En visite officielle au Maroc, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, rentre à Paris.

De retour à Paris, je me tiens informé en direct de la cellule de crise que j’ai faite ouvrir, en lien avec le Président de la République et le Premier ministre. #Conflans — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 16, 2020

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, et le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, sont arrivés sur les lieux. Le président de la République rencontre actuellement le personnel choqué de ce collège. Il devrait s'adresser à la Nation dans quelques minutes.





