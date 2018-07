Attaque frontale de Donald Trump contre l'Allemagne au sommet de l'OTAN

Donald Trump a lancé une violente attaque contre l'Allemagne, mercredi, au premier jour du sommet de l'Otan. Il l'accuse d'"enrichir" la Russie et de ne pas contribuer suffisamment aux efforts militaires de l'Alliance.



"L'Allemagne est complètement contrôlée par la Russie [...] elle est prisonnière de la Russie", a-t-il lancé. "Elle paie des milliards de dollars à la Russie pour ses approvisionnements en énergie et nous devons payer pour la protéger contre la Russie. Comment expliquer cela ? Ce n'est pas juste", a-t-il encore asséné.



Le président américain a également dénoncé le projet de doublement du gazoduc Nord Stream reliant directement la Russie à l'Allemagne et a exigé son abandon. D'une façon plus générale, il a reproché aux pays membres de l'Otan qu'ils "ne payent pas ce qu'ils devraient" pour leurs dépenses militaires.



Le président américain Donald Trump doit rencontrer cet après-midi la chancelière allemande Angela Merkel en marge du sommet de l'Otan. L'ambiance s'annonce glaciale...