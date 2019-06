Attaque de requin en Caroline du Nord sur un garçon de 8 ans

Il s’agit de la troisième attaque de requin en Caroline du Nord ce mois-ci. Un garçon de 8 ans a été mordu à la jambe dimanche alors qu’il nageait près de l’île de Bald Head. Rapidement transporté à l’hôpital à bord d’un ferry, il a pu être pris en charge et sauvé. Ses jours ne seraient pas en danger.



Les grandes plages de la zone sont très fréquentées et il s’agit de la troisième attaque en Caroline du Nord du mois de juin. Le 10 juin, un jeune de 19 ans a également été mordu à la jambe alors qu’il surfait à Ocean Isle Beach. Heureusement, la blessure n’a été que superficielle. Une adolescente de 17 ans n’a quant à elle pas eu cette chance le 2 juin. Mordue à Fort Macon Park, elle a dû être amputée de la jambe gauche. Elle doit peut-être sa vie à son père qui se trouvait dans l’eau et qui a frappé l’animal à plusieurs reprises.