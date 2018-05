Attaque de requin: Un hommage rendu à Stéphane Berhamel, décédé il y cinq ans

Un hommage à Stéphane Berhamel s'est tenu ce mardi matin, sur la plage des Brisants, à l'initiative du Collectif des familles et proches des victimes de la crise requin et d'Océan prévention Réunion (OPR). Conformément au souhait de son beau-frère, une couronne de fleurs a été mise à la mer.



Pour rappel, Stéphane Berhamel a succombé des suites d'une attaque de requin survenue alors qu'il était en lune de miel sur notre île, il y a cinq ans. L'attaque a eu lieu vers midi alors que le touriste pratiquait le bodyboard.



"En février on a 'fêté' les 7 années de crise requins. (...) Il y a encore beaucoup à faire pour que demain les Réunionnais puissent retrouver l'accès à leur environnement", a déclaré Jean-François Nativel, le secrétaire d'OPR. "Il y a déjà eu neuf morts, le prochain n'est pas loin".