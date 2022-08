A la Une . Attaque de Salman Rushdie : le FBI découvre peu à peu le profil du suspect

​Inculpé pour tentative de meurtre, le suspect de l’attaque sur Salman Rushdie serait un sympathisant de l'extrémisme chiite et des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Par LG - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 08:52

Les images de l’attaque au couteau subie par l’écrivain britannique Salman Rushdie ont fait le tour du monde. Alors que son état de santé semble s'améliorer - "il a pu prononcer quelques mots samedi et n’est plus sous respirateur artificiel", selon son agent - le FBI découvre peu à peu le profil de l’auteur de cette attaque.



Le suspect est Hadi Matar, un homme de 24 ans originaire de Fairview dans l’état du New Jersey. Ali Tehfe, maire de Yaroun, dans le sud du Liban, a déclaré que le suspect était le fils d'un homme originaire de la ville mais les parents du suspect ont émigré aux États-Unis et il y est né et a grandi, a ajouté le maire.

Hadi Matar est né en Californie et a récemment déménagé dans le New Jersey, selon un article de NBC New York, qui ajoute qu'il portait sur lui un faux permis de conduire utilisant le patronyme « Mughniyah », nom du fondateur du Hezbollah chiite pro-iranien, éliminé par le Mossad en Syrie en 2008.



Le suspect, interpellé juste après avoir porté plusieurs coups de couteau à l'auteur d'origine indienne Salman Rushdie et blessé l’animateur situé à ses côtés, avait acheté un billet pour une conférence sur la liberté artistique organisée à la Chautauqua Institution.



L’analyse des comptes des réseaux sociaux de Hadi Matar par les forces de l'ordre a montré qu'il était un sympathisant de l'extrémisme chiite et des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC), bien qu'aucun lien définitif n'a été trouvé, selon NBC New York.

Vendredi soir, des agents du FBI se sont rendus à sa dernière adresse connue, à Fairview, pour perquisitionner son domicile.