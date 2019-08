Attaque au cutter : l’agresseur présenté à la justice ce matin

L’homme qui a blessé son ex-compagne à la gorge avec un cutter ce vendredi, a été placé en garde à vue et sera présenté au procureur ce dimanche. Il avait été hospitalisé après s’être tailladé les bras et le cou avec la même arme.



Durant sa garde à vue, l’homme de 49 ans a expliqué s’être rendue chez son ex-compagne pour la saluer et faire des réparations sur sa voiture. Mais lorsqu’il aperçoit un homme quitter l’appartement de cette dernière, il se saisit de son cutter et la blesse gravement à la gorge.



L’alerte est rapidement donnée par les voisins et l’agresseur est mis hors d’état de nuire en attendant l’arrivée des forces de l’ordre et des secours.



Ce matin, le parquet pourrait décider de l’ouverture d’une information judiciaire pour tentative d’homicide, comme l’indique la presse écrite.