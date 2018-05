La grande Une Attaque au couteau à Paris: un mort et plusieurs blessés Hier soir, un jeune homme a poignardé de nombreuses personnes présentes aux terrasses des bars du 2e arrondissement de Paris. Le bilan pour l'heure est d'un mort et plusieurs blessés. L'attaque a été revendiquée par Daesh.

Une attaque au couteau a lieu eu en plein coeur de Paris ce samedi soir. C'est à deux pas de l'Opéra de Paris que la scène s'est produite. Muni d'un couteau, un homme a agressé plusieurs personnes. Une d'entre elles est morte sur le coup.



Au total, on compte pour le moment une dizaine de personnes blessées, dont quatre grièvement. Deux d'entre eux ont été transportées en "urgence absolue" à l'hôpital, selon nos confrères de BFM TV.



Cette attaque a été revendiquée par le groupe terroriste Daesh quelques heures après les faits. L'agresseur avait crié "Allahou akbar" avant d'attaquer les passants avec son couteau.



En quelques minutes après l'arrivée des forces de police, l'assaillant a été abattu. Manque de papiers sur place, les policiers n'ont pas pu identifier l'agresseur. Mais selon les dernières informations, il s'agirait d'un ressortissant tchétchène d'une vingtaine d'années. Les policiers se sont défendus, l'un d'entre eux serait blessé mortellement, selon une source policière.



Une enquête a été ouverte et confiée conjointement à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la sous-direction antiterroriste (Sdat).



L'attaque a été fermement condamné par le Président de la République. Emmanuel Macron déclare sur son Twitter "La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté." Le Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a également très vite réagit. Sur Twitter, il souligne "le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l'assaillant", en ajoutant "Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux". Charline Bakowski Lu 2948 fois