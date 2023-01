A la Une .. Attaque à l'arme blanche à la gare du Nord : Le principal suspect écroué pour "tentatives d'assassinats" sur sept personnes

Le principal suspect de l'attaque à l'arme blanche de la gare du Nord du mercredi 11 janvier a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué une source judiciaire à nos confrères de BFM TV, ce dimanche. Le suspect a fait sept victimes, la dernière venant d’être identifiée. Deux autres individus ont été arrêtés dan le sillage de cette affaire. Par P.J - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 09:56

Soupçonné d'avoir blessé sept personnes à la gare du Nord mercredi dernier, le principal suspect dans cette affaire a été mis en examen pour tentatives d'assassinats et écroué dimanche soir, rapporte le Midilibre, confirmant une information de BFM TV.



Sous l’égide d’un magistrat instructeur, les investigations en cours ont pour objectif "de préciser le déroulement exact des faits, comprendre les motivations du mis en cause et d’éclairer la personnalité de l’intéressé", a précisé un communiqué du parquet de Paris.



Le suspect, dont l’identité n’a pas encore été formellement établie, affirme être de nationalité algérienne et avoir 31 ans. Il est connu des services sous différentes identités pour des faits de violation de domicile, de vol et de rébellion, faits commis en 2019 et 2021. Il aurait également été notifié de deux obligations de quitter le territoire français, en 2020 et en septembre 2022, précise le communiqué de la procureure de la République.



Le suspect a fait sept victimes dont la dernière vient d’être identifiée par les enquêteurs. Il s’agit d'un homme âgé de 53 ans, usager de la gare, qui a quitté les lieux après l’agression. Les autres blessés sont trois femmes, âgées de 37, 40 et 53 ans, et deux hommes âgés de 36, et 41 ans, usagers de la gare, et d'un fonctionnaire de police, affecté à la police aux frontières, âgé de 46 ans.



Dans le sillage de cette enquête, deux autres individus ont été interpellés. Il s’agit d’un homme qui est susceptible d’avoir logé le mis en cause. Il a été interpellé le 11 janvier. "Sa garde à vue a été levée sans poursuite à ce stade", a expliqué le procureur de la République. Quant à l'autre homme vu en train de parler avec le mis en cause sur les images de la vidéo protection, il a été interpellé le 13 janvier. Les investigations et auditions réalisées ont permis de le mettre hors de cause.



La garde à vue du principal mise en cause a repris ce samedi 14 janvier, après l’amélioration de son état de santé.