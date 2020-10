National Attaque à Notre-Dame en 2017 : 28 ans de réclusion criminelle contre l'assaillant au marteau

L’homme qui avait attaqué un policier au marteau en juin 2017 devant Notre-Dame de Paris a hier été condamné à 28 ans de prison. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 08:35 | Lu 184 fois





L’Algérien de 43 ans a également été condamné pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste". Sa peine de 28 ans de réclusion criminelle a été assortie d’une période de sureté et d’une interdiction définitive d’entrer sur le territoire français.



Durant son procès, l’accusé n’a exprimé aucun regret.

