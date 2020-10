National Attaque à Avignon: La piste terroriste écartée par les enquêteurs

L'homme qui a menacé avec une arme de poing des policiers et des passants hier à Avignon avant d'être abattu par la police ne serait pas lié à un mouvement islamiste. Cette hypothèse, envisagée dans un premier temps par les enquêteurs de l'antenne d'Avignon du Service régional de police judiciaire de Montpellier, a été écartée.

En effet, le procureur de la République du Vaucluse, Philippe Guémas, a indiqué que l'auteur de ces menaces, qui présentait des antécédents psychiatriques, n'avait "rien à voir avec la religion musulmane" et qu'il serait plutôt proche de l'extrême-droite radicale.



"L’individu est Français, né en France qui n'a rien à voir avec la religion musulmane. Ça n'a strictement rien à voir avec un acte terroriste", a déclaré le procureur de la République, qui ajoute que l'enquête devra déterminer le profil psychologique de l'assaillant.



