Attaque Villejuif: Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête

Pour rappel, [un homme a attaqué plusieurs personne au couteau ce vendredi à Villejuif.]urlblank:https://www.zinfos974.com/Attaque-au-couteau-a-Villejuif-Au-moins-un-mort-l-assaillant-tue_a147911.html Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées.



Le jeune homme âgé de 22 ans aurait crié "Allahu Akbar" avant de s'en prendre aux passants. Une fois abattu, les enquêteurs ont retrouvé des ouvrages salafistes dans le sac à dos de l'assaillant. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé ce samedi se saisir de l'enquête.



"Si les troubles psychiatriques importants de l'auteur des faits sont avérés, les investigations des dernières heures ont permis d'établir une radicalisation certaine du mis en cause ainsi qu'une préparation organisée de son passage à l'acte et de démontrer un parcours meurtrier réfléchi et sélectif de nature à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur", a déclaré le Pnat.