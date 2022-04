Politique "Attachée aux valeurs républicaines", Viviane Malet appelle à voter pour Emmanuel Macron au 2nd tour

"J'ai la conviction qu’il est nécessaire d’accompagner au second tour la candidature d’Emmanuel Macron et appelle les Réunionnaises et les Réunionnais à voter pour ce dernier", exprime la sénatrice Viviane Malet. Par N.P - Publié le Dimanche 10 Avril 2022 à 23:34

Le communiqué :



Je tiens dans un premier temps à remercier les électrices et les électeurs de La Réunion qui ont participé au premier tour de l’élection présidentielle. Comme en 2017, le second tour opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. L’aspiration des Réunionnaises et des Réunionnais à une plus grande justice sociale doit être prise en compte pour que l’unité réunionnaise se maintienne. Profondément attachée aux valeurs républicaines, j’ai la conviction qu’il est nécessaire d’accompagner au second tour la candidature d’Emmanuel Macron et appelle les Réunionnaises et les Réunionnais à voter pour ce dernier. Viviane Malet Sénatrice