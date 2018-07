Attaché avec une ficelle qui lui lacère le cou : Un chien sauvé dans un champ de cannes

"Encore un acte de cruauté épouvantable sur notre ile", déplore Caroline Cuozzo de l'association RPA.



Une jeune chienne a été retrouvée ligotée par une ficelle qui lui lacérait le cou, dans un champ de canne à La ravine des Cabris. Une tôle était posée sur l'animal. Sylvie et Carole, qui se baladaient avec leurs chiens, sont tombées sur celle que l'association RPA a baptisé Lucky.



La jeune chienne d'environ un an et demi était en état de choc. Un appel à l'aide avait été lancé sur les réseaux sociaux. Lucky a alors été prise en charge par l'association RPA.



Hospitalisée à la clinique du front de mer de Saint-Paul, elle présente une plaie importante et infectée au cou et plusieurs œdèmes aux pattes "tellement les cordes étaient serrées". Lucky reste sous surveillance et sous antibiotique et antidouleur. "Ce sont des lâches qui s'en prennent au plus faible !! Acte odieux et honteux !!", dénonce Caroline Cuozzo.



La chienne sera à l'adoption dès son rétablissement.



La vidéo du sauvetage :