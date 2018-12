Attac Réunion "nettoie" l'agence Crédit Agricole de St-Paul

L'utilisation par les banques de l'argent des dépôts pour des investissements dans les énergies fossiles à l'heure du réchauffement climatique ;

Le développement par les banques de circuits financiers facilitant l'évasion et la fraude fiscales ;

Le manque de transparence quant aux investissements réalisés avec les en-cours des livrets de développement durable et solidaire (LDDS).

Une vingtaine de militants de l'association Attac Réunion étaient réunis ce matin devant l'agence du Crédit Agricole de Saint-Paul dans le cadre du mouvement des gilets jaunes et des marches pour le climat. Entre 9h et 11h les manifestants ont collé des affiches et distribué des tracts pour sensibiliser le public sur trois points :"Le gouvernement dit chercher des milliards d’euros pour financer la transition écologique. Par cette action, Attac montre que cet argent existe ! " idique l'association dans un communiqué.