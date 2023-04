A la Une . Athlétisme, meeting de Saint-Denis : Les jeux des Iles dans le viseur

Samedi 22 Avril, le stade de Champ fleuri a vibré sous les applaudissements des spectateurs venus encouragés les athlètes de l’océan Indien et de métropole. Un plateau relevé en athlétisme qui a permis à nombre de sportifs de se surpasser dans de nombreuses disciplines. Par PM - Publié le Dimanche 23 Avril 2023 à 13:05

Pour cette 13ème édition, et à la veille des Jeux des Îles qui auront lieu à Madagascar, quelques grands noms de l’athlétisme français et de l’océan Indien avaient répondu présent pour cette belle fête du sport. Parmi les grands espoirs, un nom revient, celui de Yann Randrianasolo qui évolue actuellement au Nantes Métropole Athlétisme et qui hier soir a réalisé 7,94 m m au saut en longueur. Une belle performance qui le rapproche un peu plus des 4 mètres.

Les Réunionnais ont démontré de belles performances, mais les Mauriciens étaient bien décidés à ne pas venir faire de la figuration. Et ce meeting avait pour beaucoup valeur de test avant la confrontation aux jeux des Iles de Madagascar en septembre. Et le relais 4X100 leur a donné raison avec une éclatante victoire, démontrant sans conteste leur supériorité dans le sprint. De leur côté, les réunionnaises l’emportent avec la manière sur cette même discipline.



Les Réunionnais n’ont toutefois pas à rougir avec les performances d’Ange Vannaire de la STASA à la longueur avec 7,07m, et de Soilihi Boina Soilihi de l’USPGA au disque avec 45,42 m. Ludovic Oucéni, très attendu, a démontré toutes ses capacités en surpassant ses adversaires sur la piste face à Kenzo Valiamé et El-Mir Reale.

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, du sport et du partage. Comme les années COVID nous paraissent loin. Seule ombre au tableau : un éclairage du stade qui n’est vraiment pas digne d’une ville comme Saint-Denis pour des évènements d’une telle ampleur.

LES RÉSULTATS PAR CATÉGORIES ET DISCIPLINES

Hommes

100 m : 1. Noa Bibi (MRI) 10’’59, 2. Jonathan Bardottier (MRI) 10’’63, 3. Sean Bermude (Carquefou) 10’’65

200 m : 1. Noa Bibi (MRI) 21’’31, 2. Kamel Zoubert (RC Mamoudzou) 21’’70, 3. Dejan Ottou (Nantes MA) 21’’72

400 m : 1. Ludovic Oucéni (Pierrefitte Multi Athlon) 46’’23, 2. El-Mir Reale (ACT) 47’’46, 3. Kenzo Valliamé (Dominicaine) 47’’48

800 m : 1. Attoumane Abdoul-Had (ACEN) 1’56’’66, 2. Quentin Dalele (Caposs) 1’57’’31, 3. Yvain Heidinger (ACT) 1’57’’59

110 m Haies : 1. Jérémie Lararaudeuse (MRI) 13’’81, 2. Matteo Ngo (Entente Sarthe Athlétisme) 13’’92, 3. Paul Chabauty (Entente des Mauges) 14’’07

5 000 m : 1. Mehdi Belhadj (Villeneuve la Garenne) 14’07’’61, 2. Luc Le Baron (Doubs Sud Athlétisme) 14’12’’45, 3. Thomas Ethève (Réunion Université Club) 14’48’’38

LONGUEUR : 1. Yann Randrianasolo (Nantes MA) 7,94 m, 2. Adel Cupidon (MRI) 7,27 m, 3. Ange Vannaire (STASA) 7,07 m

HAUTEUR : 1. Dezardin Prosper (MRI) 2,01 m, 2. Raphaël Latchoumy Celerine (Aigles Blancs) 1,95 m, 3. Theo Marie Vlody (Dominicaine) 1,91 m

PERCHE : 1. Noah Hullen (ACEN) 4,20 m, 2. Paul Poncharville (USPGA) 4 m, 3. Yannick Clam (MRI) 3,80 m

DISQUE : 1. Soilihi Boina Soilihi (USPGA) 45,42 m, 2. Nicaise Jeannet (CSSDA) 43,60 m

POIDS : 1. Daouda Amboudi (RC Mamoudzou) 12,19 m

JAVELOT : 1. Lenny Brisseault 71,44 m, 2. Ali Soultoini (Ouchapiha Athlétisme) 66,66 m, 3. Timothe Chauvin (AC Littoral 44) 66,11 m

4X100 m : 1. Maurice 40’’39, 2. Pays de la Loire 41’’77, 3. Réunion 42’’34



FEMMES

100 m : 1. Océanne Moirt (Nancy MA) 11’’88, 2. Amandine Brossier (SCO Angers) 11’’95, 3. Amélie Anthony (MRI) 12’’06

200 m : 1. Louise Maraval (Entente Sevre) 24’’09, 2. Amélie Anthony (MRI) 24’’72, 3. Alyssa Hamilcaro (Dominicaine) 25’’40

800 m : 1. Bérénice Cleyet-Merle (Villeneuve-la-Garenne) 2’06’’72, 2. Sarah Cohen (ACT) 2’16’’00, 3. Emma Métro (COSPI) 2’16’’17

100 m HAIES : 1. Laura Valette (Nantes MA) 13’’92, 2. Alicia Lopez (CSSDA) 14’’48, 3. Ciara Lemaire (ACEN) 15’’44

LONGUEUR : 1. Agathe Bougouin (Athlétic Trois Tours) 6,20 m, 2. Valérie Jard (AC Saint-Paul) 5,48 m, 3. Manon Lopez (CSSDA) 5,31 m

HAUTEUR : 1. Iris Breganski (ACEN) 1,68 m, 2. Emma Mounier (ACEN) 1,54 m, 3. Faratina Lebon (ACSGS) 1,54 m

PERCHE : 1. Julia Boslak (Dominicaine) 3,40 m, 2. Moana Peyrard (Dominicaine) 3,10 m DISQUE : 1. Laurianne Bègue (CSSDA) 32,09 m, 2. Alycia Claire (Dominicaine) 25,12 m

POIDS : 1. Gabrielle-Marie Basin (USPGA) 13,78 m, 2. Solène Repecaud (Dominicaine) 9,33 m, 3. Margaret Gustave (CS Handicap du Nord) 6,36 m

JAVELOT : 1. Jona Aigouy 49,46 m, 2. Evelina Mendes (AC Littoral 44) 48,47 m, 3. Jessika Rosum (MRI) 48,38 m

4X100 m : 1. Réunion 47’’89





Texte et photos Pierre Marchal