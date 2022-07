A la Une . Athlètes comoriens en fuite à La Réunion : La préfecture réagit

Les services de l'Etat font le point sur la situation suite à la fuite de plusieurs dizaines d'athlètes comoriens à leur arrivée à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 20:16

Une délégation de joueurs de handball des Comores est venue à La Réunion du 26 juin au 3 juillet dans le cadre de la Ligue des champions de l'océan Indien. Des dizaines d'athlètes ne sont pas retournés dans l'archipel au terme de la compétition.



La préfecture de la Réunion explique avoir été informée de l'absence de retour des handballeurs comoriens aux Comores après leur venue à La Réunion, malgré les engagements pris et déplore cette situation.



Les services de l'Etat rappellent que les Comoriens concernés sont en situation irrégulière et assurent avoir alerté les forces de sécurité dès que l'information leur est parvenue.



La préfecture n'a pour l'instant aucune information sur la localisation des athlètes comoriens en fuite.



