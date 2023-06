Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Athlécoles : Un meeting et les Jeux Olympiques et paralympiques au bout du Rêve Ce mardi 20 juin s’est déroulée la conférence de presse du premier meeting Athlécoles qui se déroulera le samedi 1er juillet au stade régional Paul-Julius-BÉNARD. En présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, des élus Nila RADAKICHENIN (Adjointe déléguée aux affaires scolaires) et Patrick LEGROS, (Adjoint délégué au sport), d’Alain DESCORSIER, Délégué USEP, de Philippe QUEST, Directeur du Meeting, de Catherine PAOLI, Présidente de l’OMSEP, de Philippe BRAULT, Directeur diocésain enseignement catholique et de Jean Claude PRIANON, Président de la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme, cette rencontre a marqué le déroulement du meeting, qui est le point d’orgue du dispositif lancé en septembre 2022 sur notre territoire.





7 regroupements dans les bassins de vie pour un meeting final



Pour promouvoir cette pratique sportive dès le plus jeune âge, la Ville de Saint-Paul a mis en place le dispositif “Athlécoles 2024” dans toutes les écoles depuis septembre 2022. En collaboration avec la Ligue d’athlétisme, l’Éducation nationale, l’OMSEP, l’UGSEL, la Ville de Saint-Paul, les enseignants et la Direction des Sports, l’USEP a organisé cette année sept regroupements dans différents bassins de vie. Lors du premier meeting d’Athlécoles, qui se tiendra le 1er juillet de 14h à 19h au stade Paul-Julius-BÉNARD, une pré-sélection des enfants sera effectuée.



Des enfants aux Jeux Olympiques et paralympiques



À l’issue de cette finale, qui réunira 197 élèves, vingt d’entre eux, dont deux de Mafate, seront sélectionnés pour assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ils auront la chance de suivre de près les épreuves olympiques et de découvrir le riche patrimoine de la capitale. Ce projet fait partie du Plan Éducatif Global de la Ville, qui travaille en collaboration avec les écoles et les clubs sportifs locaux pour mettre en place un ambitieux Plan Sports. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, s’est exprimé sur cet engagement en faveur du sport et de l’éducation.”Par ailleurs, ce sera peut être la première fois pour ces marmays de Saint-Paul d’assister à une compétition internationale”, souligne le premier magistrat.



Rendez-vous donc le samedi 1er juillet prochain au Stade Paul-Julius-BÉNARD au premier meeting Athlécoles de 14h00 à 19h00. L’entrée est libre et gratuite !



Aujourd’hui, a été présenté lors de la conférence de presse au stade Paul-Julius-BÉNARD, le premier meeting Athlécoles, qui aura lieu le samedi 1er juillet au stade régional Paul-Julius-BÉNARD. Lors de cette conférence de presse qui s’est tenue ce mardi 20 juin, de nombreuses personnalités étaient présentes, notamment le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, des élus locaux, des représentants du monde sportif et de l’éducation. Cet événement marque le point culminant d’un programme lancé en septembre 2022 sur le territoire, visant à introduire la pratique de l’athlétisme aux élèves de CE2, CM1 et CM2 sur une période de deux ans, dans le cadre de la labellisation “Terre de jeux 2024”. Le meeting du samedi 1er juillet rassemblera 197 enfants de Saint-Paul, y compris ceux de Mafate, pour la grande finale d’Athlécoles. Au total, 6 500 écoliers ont participé à cette aventure sportive, avec la participation de 48 écoles, y compris les trois écoles de Mafate (Marla, Roche Plate et Les Orangers) qui ont bénéficié d’un programme spécial. L’objectif principal d’Athlécoles est de faire découvrir l’athlétisme à tous les élèves et d’encourager leur engagement dans des clubs sportifs pour promouvoir l’excellence sportive.Pour promouvoir cette pratique sportive dès le plus jeune âge, la Ville de Saint-Paul a mis en place le dispositif “Athlécoles 2024” dans toutes les écoles depuis septembre 2022. En collaboration avec la Ligue d’athlétisme, l’Éducation nationale, l’OMSEP, l’UGSEL, la Ville de Saint-Paul, les enseignants et la Direction des Sports, l’USEP a organisé cette année sept regroupements dans différents bassins de vie. Lors du premier meeting d’Athlécoles, qui se tiendra le 1er juillet de 14h à 19h au stade Paul-Julius-BÉNARD, une pré-sélection des enfants sera effectuée.À l’issue de cette finale, qui réunira 197 élèves, vingt d’entre eux, dont deux de Mafate, seront sélectionnés pour assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ils auront la chance de suivre de près les épreuves olympiques et de découvrir le riche patrimoine de la capitale. Ce projet fait partie du Plan Éducatif Global de la Ville, qui travaille en collaboration avec les écoles et les clubs sportifs locaux pour mettre en place un ambitieux Plan Sports. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, s’est exprimé sur cet engagement en faveur du sport et de l’éducation.”Par ailleurs, ce sera peut être la première fois pour ces marmays de Saint-Paul d’assister à une compétition internationale”, souligne le premier magistrat.Rendez-vous donc le samedi 1er juillet prochain au Stade Paul-Julius-BÉNARD au premier meeting Athlécoles de 14h00 à 19h00. L’entrée est libre et gratuite !





Dans la même rubrique : < > Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin visite l’école maternelle et primaire Adèle Ferrand de Plateau Caillou Retour en images du concert des professeurs de musique à Lespas Leconte-de-LISLE