Ateliers "ménage au naturel": Dire adieu aux produits chimiques, c'est simple et économique

"Des ateliers très prisés"



"Une fois à la maison, on utilisera le produit qu’on a fabriqué aujourd’hui, puis on essaiera d’aller plus loin", explique Stéphane, motivé à l’idée d’utiliser "des produits sains au quotidien", non néfastes pour l’environnement.



Un avis partagé par Corinne, qui ajoute : "Ça évite de consommer et ça permet d’économiser en réalisant des produits avec ce que l’on a sous la main. J’espère que ça deviendra un automatisme pour mes enfants".



Au total, trois ateliers ont été organisés sur cette thématique lors de ces vacances, en plus de ceux sur l'achat malin et la gestion des déchets. "Ces ateliers sont très prisés. De plus en plus de gens se montrent intéressés. Les places ont très vite été réservées", souligne Anne-Sophie Tauran, chargée de communication à Cyclea. D’autres devraient être organisés pendant les prochaines vacances, peut-être plus nombreux, vu l'engouement.