Actu Ile de La Réunion Ateliers de réparation de la CIREST : Le planning du mois

Par CIREST - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 17:32

Réparer plus pour moins jeter

Vous avez un appareil électroménager en panne ?



Une à 2 fois par mois, la CIREST organise des ateliers de réparation dans les quartiers, en partenariat avec un artisan réparateur.



Apportez votre équipement électrique ou électronique*, et vous pourrez bénéficier d’un diagnostic gratuit, voire d’une réparation sur place, réalisée par un professionnel.



Ce mois, un atelier aura lieu : mercredi 25 janvier, CASE Prévoisy, Saint-Benoit, de 13H00 à 17H00



