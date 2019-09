<<< RETOUR CIREST

Ateliers de réparation : donnez une deuxième chance à vos appareils électriques et électroniques





Le prochain atelier est programmé ce mercredi 25 septembre sur le point de collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), sur le parking de l’église de Cambuston à Saint-André. L’entreprise et les ambassadeurs de l’environnement de la Cirest accueillent le public directement sur place.



Les habitants pourront bénéficier d’un diagnostic et d’une réparation de petits appareils électroménagers de suite, grâce aux services gratuits d’un artisan réparateur compétent. Pour les pannes plus importantes et le gros électroménager, l’entreprise pourra établir un diagnostic et un devis sur place, et proposer un rendez-vous ultérieur pour la réparation, à domicile ou dans son

atelier implanté à Saint-André.



Ces ateliers de réparation sont mis en place dans le cadre des actions en faveur de la réduction des déchets que propose la Cirest tout au long de l’année.



Cette opération vise à allonger la durée de vie des appareils électriques et électroniques, éviter la production de déchets ménagers et limiter l’extraction de nouvelles matières premières. L’objectif est également de faire connaître les métiers de la réparation, et changer les habitudes des habitants qui jettent trop facilement ce qui pourrait encore être réparé.



En dehors de cette action les détenteurs d’appareils en panne peuvent faire appel à des artisans réparateurs spécialisés dans la réparation d’appareils électriques et électroniques, en consultant notamment le site internet



