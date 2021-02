Ateliers de calligraphie et découpe sur fruits : inscrivez-vous !

Les animations autours du Nouvel An Chinois à Saint-Paul continuent de promouvoir la culture de l’Empire du Milieu. Ce mercredi 17 février 2021, petits et grands ont eu le plaisir de participer aux ateliers de calligraphie, de pliage et découpe sur fruits à la bibliothèque de Bois-de-Nèfles et à la médiathèque Leconte-de-Lisle du front de mer.



Des activités dans lesquelles l’aspect créatif s’exprime à travers le travail de la main libérant l’énergie en mouvement. Pour participer aux dernières sessions prévues, rendez-vous le 24 février, de 9 à 12 heures à la bibliothèque de Plateau Caillou et de 13h30 à 16 heures à la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains.



Pour rappel, ces activités s’adressent aux enfants à partir de 8 ans. Attention, ces ateliers accueillent 12 personnes au maximum. Ils se déroulent dans le strict respect du protocole sanitaire actuel lié à la Covid-19 et des mesures de distanciation sociale. Nous vous rappelons le port du masque obligatoire.